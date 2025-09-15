Szefernaker: Niektórzy odwracają uwagę od tego, jak osłabiali państwo

Ostatnie dni upłynęły przede wszystkim pod znakiem dyskusji nt. bezpieczeństwa Polski. To efekt nalotu dronów, które w nocy z wtorku na środę wleciały na naszą przestrzeń powietrzną. Na razie nie wiadomo, ile było tych maszyn. Polskie władze wskazują, że za wszystkim stoi Rosja.

Szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker opublikował długi wpis. Na początki podkreślił, jaki jest przekaz Karola Nawrockiego: "NIE MA ZGODY NA NARUSZANIE NASZEJ PRZESTRZENI POWIETRZNEJ. POLSKIE GRANICE SĄ ŚWIĘTE I MAMY PEŁNE WSPARCIE SOJUSZNIKÓW. To jasny przekaz Prezydenta Karola Nawrockiego, który stoi na straży polskiego bezpieczeństwa. Wydarzenia ostatnich dni wzbudziły w Polsce wiele emocji. Pomimo wielu spraw, które nas dzielą przynajmniej ta kwestia powinna nas łączyć".

Szefernaker: Postawa prezydenta jest jasna

"Od pierwszych godzin, kiedy w naszej przestrzeni powietrznej pojawiły się rosyjskie drony, prezydent Karol Nawrocki wspierał działania polskich Sił Zbrojnych oraz sojuszniczych zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Polaków. W nocy z 9 na 10 września niezwłocznie udał się do Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gdzie obserwował działania polskich i sojuszniczych sił powietrznych w reakcji na pojawienie się dronów. Z samego rana zwołał odprawę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w której uczestniczyli wojskowi dowódcy oraz przedstawiciele rządu na czele z premierem Tuskiem. Będąc od początku w kontakcie z Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Rutte prezydent Nawrocki rozmawiał ze strategicznymi partnerami wschodniej flanki NATO, prezydentami państw bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii oraz Finlandii. Jeszcze w środę odbyła się rozmowa prezydenta RP z prezydentem Donaldem Trumpem, w której prezydent USA jednoznacznie potwierdził wsparcie Polski w takich sytuacjach oraz potwierdził siłę naszego sojuszu. W czwartek prezydent Nawrocki odwiedził bazę lotniczą w Krzesinach pod Poznaniem a następnie w Pałacu Prezydenckim przewodniczył posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rozpoczynając RBN jasno wskazał oczekiwanie pilnego zrealizowania wskaźnika 5 proc. PKB wydatków na obronność" – wylicza prezydencki minister.

"W kolejnych godzinach i dniach prezydent jest na bieżąco informowany o prewencyjnym monitorowaniu naszej przestrzeni powietrznej oraz pozostaje w kontakcie z naszymi sojusznikami. Już we wtorek prezydent Nawrocki będzie Berlinie i Paryżu rozmawiał z kanclerzem Niemiec oraz prezydentami Niemiec i Francji" – dodał.

"Osłabianie państwa"

Dalej Szefernaker zarzuca, że "niektóre środowiska na scenie politycznej próbują wykorzystać tę sytuację do próby odwrócenia uwagi wobec tego jak osłabiali państwo". Wylicza: "zmykali jednostki wojskowe i zwijali polską armię, – kwestionowali sens dużych inwestycji publicznych jak CPK i rozbudowa polskich portów, – ambitne projekty publiczne: od Mierzei po wielkoskalowe magazyny energii i inwestycje technologiczne w polskie nawozy nazywali gigantomanią! – zatrzymali na prawie już 2 lata duży atom i SMR-y! W przyszłym roku miała być wbita łopata pod budowę pierwszego małego reaktora we Włocławku! – przez lata wspierali proputinowską politykę obrażając przy tym najważniejszych przywódców Zachodu, dziś próbują oskarżać o prorosyjskość tych, którzy od dekad przestrzegali przed odradzającym się rosyjskim imperializmem".

Według ministra mylili się w każdej strategicznej dla Polski sprawie. "Pozostawali w geopolitycznej drzemce, spowalniając Europę lewicowymi ideologicznymi wrzutkami i osłabiając przemysł. Żeby Polska była odporna na zagrożenia i była silnym graczem w Europie i kluczowym partnerem USA, potrzebuje motoru inwestycji takich jak: CPK, dalsza rozbudowa portów, odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na tańszy prąd poprzez budowę nie jednej a co najmniej dwóch elektrowni atomowych i powrót do planu małych reaktorów" – pisze.

"Odporność Polski na stresy nowych czasów to obok silnych sojuszy, przyspieszenie inwestycji i wyciąganie wniosków z nowych zagrożeń. Prezydent Karol Nawrocki przedstawił w kampanii nowe propozycje i będzie oddziaływał na większość rządową by realizowali projekty już rozpoczęte" – podsumował szef gabinetu Nawrockiego.

