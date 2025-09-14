Cenckiewicz kontra Sikorski. "Uprzejmie proszę przekazać, bo mnie zablokował"

W lipcu 2024 r. kierowana przez gen. Jarosława Stróżyka Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) odebrała prof. Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych. Po skardze Cenckiewicza, 17 czerwca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję.

5 sierpnia br. rzecznik prasowy koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że Kancelaria Premiera wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków uchylających cofnięcie Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa.

Zamieszanie wokół szefa BBN

W sobotę w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że w sprawie "toczy się postępowanie sądowe", wyrok na razie jest nieprawomocny, natomiast prof. Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) "posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa do wszystkich informacji niejawnych". – Takie jest stanowisko Kancelarii Prezydenta – podkreślił.

– Dezinformacją jest to, że szef BBN nie posiada poświadczeń bezpieczeństwa. To także próba odegrania się na prof. Cenckiewiczu przez obecne kierownictwo SKW, które pan profesor ostro krytykuje za działania w przeszłości – mówił Leśkiewicz.

Do jego słów odniósł się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "To niech pokaże NATOwski certyfikat. A przy okazji nominację profesorską" – napisał na platformie X.

Cenckiewicz nie pozostał dłużny szefowi MSZ. "Wśród przywróconych przez sąd w dniu 17 czerwca br. poświadczeń jest i ten cert. NATOwski. Prof. byłem tylko uczelnianym – ostatnio na ASzWoj [Akademii Sztuki Wojennej – przy. red.] zanim mnie usunęli w 2024. Jest »Zgoda« [tytuł książki Sławomira Cenckiewicza i Michała Rachonia o relacjach rządu Donalda Tuska z Rosją – przy. red.] by Minister tytułował mnie dr. hab. Uprzejmie proszę to przekazać, bo mnie zablokował" – oznajmił.

twitterCzytaj też:

"Nie mówiłem tego publicznie". Cenckiewicz ujawnia