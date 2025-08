"Nie mówiłem tego publicznie". Cenckiewicz ujawnia

We wtorek rzecznik prasowy koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że Kancelaria Premiera wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków uchylających cofnięcie Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa.

W lipcu 2024 r. kierowana przez gen. Jarosława Stróżyka Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych. Po skardze Cenckiewicza, 17 czerwca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję.

Na początku lipca Karol Nawrocki ogłosił, że Cenckiewicz będzie pełnił funkcję szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN). Prof. Sławomir Cenckiewicz to były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego oraz były członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Cenckiewicz ujawnia: To były dobre rozmowy

– Wierzę, że uda się zbudować współpracę z rządem. Nie mówiłem tego publicznie, ale odbyłem spotkanie z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, z wiceministrem obrony narodowej Zalewskim i mogę powiedzieć, że to były dobre rozmowy. Niemniej to wszystko, co dzieje się wokół mnie, co bardziej realizuje ekipa pana premiera Tuska, niż wicepremiera i ministra obrony narodowej, pokazuje, że mamy do czynienia z pewnym dualizmem – jedni chcą wojny, drudzy chcą współpracy – powiedział w środę wieczorem na antenie TV Republika prof. Cenckiewicz.

– Sytuacja geopolityczna jest trudna i skomplikowana. Nie trzeba pewnie zaglądać do supertajnych materiałów, żeby się o tym przekonać. (...) Kończy się rola Sławomira Cenckiewicza, który jest demiurgiem samego siebie, a zaczyna się rola służebna wobec Polski i głowy państwa. Prezydent RP jest emanacją państwa polskiego. Skoro przyjąłem tę propozycję, która oczywiście jest wielkim zaszczytem, to muszę przyjąć rolę służebną. Chcę pomagać panu prezydentowi. Wiem, że przez to pomagam Rzeczpospolitej – mówił, pytany o swoją rolę w kancelarii prezydenta Nawrockiego.

Prof. Sławomir Cenckiewicz zostanie oficjalnie powołany na stanowisko szefa BBN w czwartek o godz. 11:00. Jego zastępcami będą gen. Andrzej Kowalski, były szef Służby Wywiadu Wojskowego oraz gen. Mirosław Bryś, były szef Wojskowego Centrum Rekrutacji.

