"Nigdy mnie nie złamiecie!". Nowy szef BBN zabrał głos

W czwartek (3 lipca) prezydent elekt Karol Nawrocki ogłosił nowy skład kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN). Na jego czele stanie prof. Sławomir Cenckiewicz, historyk i były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Jego zastępcami będą gen. Andrzej Kowalski, były szef Służby Wywiadu Wojskowego oraz gen. Mirosław Bryś, były szef Wojskowego Centrum Rekrutacji.

W opublikowanym na portalu X wpisie prof. Cenckiewicz podziękował Karolowi Nawrockiemu za zaufanie. "Będę dla Pana – dla Ciebie, wsparciem! To zaszczyt służyć Polsce u Twego boku" – napisał. Podziękował także generałom Kowalskiemu i Brysiowi, że przyjęli propozycję pracy w BBN.

Cenckiewicz o priorytetach BBN

Prof. Cenckiewicz przypomniał, że BBN ma być organizacyjnym i merytorycznym narzędziem sprawowania przez prezydenta zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi i całym systemem bezpieczeństwa państwa.

"BBN w koncepcji prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie z definicji ani znakiem sprzeciwu, ani redutą apriorycznej kontestacji, ale kreatywnym wsparciem (także za sprawą własnych projektów) dla wszystkich inicjatyw i instytucji (także rządowych), które służą bezpieczeństwu państwa, modernizacji i profesjonalizacji całego segmentu bezpieczeństwa – od sił zbrojnych i służb specjalnych, przez policję i straż pożarną aż po think thanki i oddolne inicjatywy proobronne i społeczne. To nas powinno łączyć!" – napisał.

"Nie będziemy również jedynie akuszerami dostarczanych projektów i rozwiązań, ale aktywnie włączymy się w proces zmian związanych z koniecznością zwiększenia potencjału obronnego Polski i własnych zdolności do obrony państwa zdając sobie dobrze sprawę, że Pakt Północnoatlantycki i strategiczny sojusz z USA stanowią o naszej sile i realnej gwarancji bezpieczeństwa" – dodał.

"To wszystko nie będzie możliwe jeśli zapomnimy o tym – co jest jednym z nieco zapomnianych zadań BBN, a co Panu Prezydentowi i mnie osobiście jest szczególnie bliskie – czyli o obowiązku wspierania postaw patriotycznych i proobronnych oraz pielęgnowaniu tradycji narodowych, bez których obrona Polski przed zagrożeniami byłaby zwyczajnie niemożliwa. Im bardziej Polskę kochamy i szanujemy, tym większa jest nasza zdolność i gotowość Jej obrony przed wrogami! Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy!" – czytamy.

twitter

"Znam dobrze przemysł nienawiści"

"Od dziś zmienia się mój profil na X. Zawieszam więc publicystykę, żywioł polemik i interakcji. Będę tu czasem pisał/podawał dalej posty o nauce, religii i historii, a także polityce bezpieczeństwa. Oczywiście zawsze będę tu bronił Polski, Pana Prezydenta, a jak zajdzie potrzeba – to i siebie. Znam dobrze przemysł nienawiści i środowiska, które od lat mnie zwalczają za bycie »współpracownikiem prawdy«. Nigdy mnie nie złamiecie!" – oświadczył nowy szef BBN.

"Niestety, w związku ze zmianą profilu działania muszę pożegnać się ze stałym cyklem w TV Republika »Republika Tajnych Służb« i moją tam publicystyką. Od teraz będę u Was Przyjaciele bywał w nieco innej, oficjalnej, roli" – zakończył.

Czytaj też:

Człowiek Konfederacji u Nawrockiego? "Są takie rozmowy"Czytaj też:

Nawrocki "rozpoczął aktywności dyplomatyczne". Wiadomo, z kim porozmawia