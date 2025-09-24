Nauka na tropie tajemnic

Niespodziewany obrót przybierać zaczyna sprawa sądowa, wytoczona przez prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, oraz jego małżonkę Brigitte, amerykańskiej dziennikarce Candance Owens.
W wywiadzie udzielonym niedawno BBC adwokat państwa Macronów, Tom Clare, zadeklarował gotowość swoich mocodawców do przedstawienia "naukowych dowodów" ("scientific evidence"), że pani Brigitte Macron jest kobietą. Innego zdania w tej kwestii jest oskarżona o zniesławienie Candance Owens, która utrzymuje uparcie, że Brigitte Macron urodziła się jako chłopiec. Proces toczył się będzie w stanie Delaware i niewątpliwie przyciągnie uwagę mediów.
Źródło: DoRzeczy.pl
