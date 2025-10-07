Arestowycz: Oddałbym Rosji cztery obwody i Krym

Z oczywistych względów wywiad wywołał burzę nad Dnieprem. Przypomnijmy, że Ołeksij Arestowycz to kontrowersyjny ukraiński bloger, który na początku pełnoskalowej wojny z Rosją pełnił funkcję doradcy biura prezydenta Ukrainy. Stracił stanowisko po tym, jak publicznie stwierdził, że w jeden z budynków mieszkalnych w Dnieprze uderzyła (omyłkowo) ukraińska rakieta. Potem wyjechał z kraju i często krytykował Wołodymyra Zełenskiego. Jedni zarzucali mu prorosyjskość, inni w jego wypowiedziach dostrzegali polityczny realizm.