Co piszą na Wschodzie? II Były współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego udzielił głośnego wywiadu Kseni Sobczak. W rozmowie ze znaną rosyjską dziennikarką opowiedział, na jakie ustępstwa terytorialne poszedłby na miejscu władz w Kijowie.
Z oczywistych względów wywiad wywołał burzę nad Dnieprem. Przypomnijmy, że Ołeksij Arestowycz to kontrowersyjny ukraiński bloger, który na początku pełnoskalowej wojny z Rosją pełnił funkcję doradcy biura prezydenta Ukrainy. Stracił stanowisko po tym, jak publicznie stwierdził, że w jeden z budynków mieszkalnych w Dnieprze uderzyła (omyłkowo) ukraińska rakieta. Potem wyjechał z kraju i często krytykował Wołodymyra Zełenskiego. Jedni zarzucali mu prorosyjskość, inni w jego wypowiedziach dostrzegali polityczny realizm.
Źródło: DoRzeczy.pl
