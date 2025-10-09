W Sejmie projekt ustawy o kryminalizacji patostreamingu. Warto mieć na uwadze kontratypy

Na 42. posiedzeniu Sejmu procedowany był projekt ustawy dotyczący kryminalizacji zjawiska patostreamingu. Proponowana przez posłów PiS nowelizacja Kodeksu karnego zakłada dodanie art. 255b w rozdziale dotyczącym przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu.

Kryminalizacja patostreamingu? Sejm podjął temat

Projekt ustawy zakłada, że odpowiedzialność karną poniesie ten, kto za pośrednictwem sieci teleinformatycznej rozpowszechnia w postaci obrazu lub dźwięku treści przedstawiające popełnienie:

czynu zabronionego przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece,

przestępstwa z użyciem przemocy,

zachowanie polegające na znęcaniu się nad zwierzęciem lub zabiciu zwierzęcia,

stanowiącego naruszenie nietykalności cielesnej, w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby.

Przewidziana kara to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Odpowiedzialności nie unikną również osoby, które rozpowszechniać będą treści przedstawiające pozorowanie popełnienia ww. czynów. Wprowadzony zostanie również kwalifikowany typ tego przestępstwa dla przypadków, gdy sprawca dopuszcza się ww. czynów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Ważne wyłączenia karalności

Poseł PiS Michał Wójcik przypomniał, że zjawisko to z uwagi na wyjątkowo szkodliwe oddziaływanie na społeczeństwo powinno zostać uregulowane, a zaniechanie tego przez tyle lat jest porażką państwa polskiego. Patostreamerzy są coraz bardziej obecni w sieci, a ich popularność pozwala im zarabiać duże pieniądze.

Poseł wymienił szereg wyłączeń z karalności. Karze nie będzie podlegać osoba, która nie będąc sprawcą czynu zabronionego działa w celu interesu publicznego lub zasługującego na uwzględnienie interesu prywatnego. – Może być sytuacja, w której ktoś jest świadkiem przestępstwa – filmuje to, zwraca uwagę organów ścigania i udostępnia tego rodzaju informację, wrzuca film. Trudno w tym momencie przyjmować, że taka osoba powinna ponieść odpowiedzialność karną. To jest kontratyp – zaznaczył. Przekazał też, że naturalnie nie będzie podlegała karalności działalność artystyczna.