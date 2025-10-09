W Sejmie projekt ustawy o kryminalizacji patostreamingu. Warto mieć na uwadze kontratypy
W Sejmie projekt ustawy o kryminalizacji patostreamingu. Warto mieć na uwadze kontratypy

Budynek Sejmu w Warszawie
Budynek Sejmu w Warszawie Źródło: PAP / Albert Zawada
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy mającej znowelizować kodeks karny poprzez kryminalizację zjawiska patostreamingu.

Na 42. posiedzeniu Sejmu procedowany był projekt ustawy dotyczący kryminalizacji zjawiska patostreamingu. Proponowana przez posłów PiS nowelizacja Kodeksu karnego zakłada dodanie art. 255b w rozdziale dotyczącym przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu.

Kryminalizacja patostreamingu? Sejm podjął temat

Projekt ustawy zakłada, że odpowiedzialność karną poniesie ten, kto za pośrednictwem sieci teleinformatycznej rozpowszechnia w postaci obrazu lub dźwięku treści przedstawiające popełnienie:

  • czynu zabronionego przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece,
  • przestępstwa z użyciem przemocy,
  • zachowanie polegające na znęcaniu się nad zwierzęciem lub zabiciu zwierzęcia,
  • stanowiącego naruszenie nietykalności cielesnej, w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby.

Przewidziana kara to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Odpowiedzialności nie unikną również osoby, które rozpowszechniać będą treści przedstawiające pozorowanie popełnienia ww. czynów. Wprowadzony zostanie również kwalifikowany typ tego przestępstwa dla przypadków, gdy sprawca dopuszcza się ww. czynów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Ważne wyłączenia karalności

Poseł PiS Michał Wójcik przypomniał, że zjawisko to z uwagi na wyjątkowo szkodliwe oddziaływanie na społeczeństwo powinno zostać uregulowane, a zaniechanie tego przez tyle lat jest porażką państwa polskiego. Patostreamerzy są coraz bardziej obecni w sieci, a ich popularność pozwala im zarabiać duże pieniądze.

Poseł wymienił szereg wyłączeń z karalności. Karze nie będzie podlegać osoba, która nie będąc sprawcą czynu zabronionego działa w celu interesu publicznego lub zasługującego na uwzględnienie interesu prywatnego. – Może być sytuacja, w której ktoś jest świadkiem przestępstwa – filmuje to, zwraca uwagę organów ścigania i udostępnia tego rodzaju informację, wrzuca film. Trudno w tym momencie przyjmować, że taka osoba powinna ponieść odpowiedzialność karną. To jest kontratyp – zaznaczył. Przekazał też, że naturalnie nie będzie podlegała karalności działalność artystyczna.

Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: DoRzeczy.pl / YouTube, Sejm, Janusz Jaskółka
