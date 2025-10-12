Najważniejsze fragmenty przemówienia Hegsetha do wojskowych
Udostępnij2 Skomentuj
Opinie
  • Wojciech CejrowskiAutor:Wojciech Cejrowski

Najważniejsze fragmenty przemówienia Hegsetha do wojskowych

Dodano: 
Baza piechoty morskiej Quantico, gdzie odbyło się spotkanie dowództwa wojskowego USA z sekretarzem obrony USA Hegsethem
Baza piechoty morskiej Quantico, gdzie odbyło się spotkanie dowództwa wojskowego USA z sekretarzem obrony USA Hegsethem Źródło: PAP/EPA / SHAWN THEW
Wojciech Cejrowski korespondencja z USA II

W USA władza wykonawcza jest jednoosobowa – rządzi prezydent. Ponieważ wszystkiego sam nie ogarnie, utworzono departamenty (po polsku można by tłumaczyć „departament” na „ministerstwo”). Prezydent mianuje szefów departamentów, czyli dobiera sobie współpracowników. Trump zdecydował, że Departament Edukacji jest niepotrzebny, bo sprawami szkolnymi mogą się doskonale zajmować na swoim terenie poszczególne stany. Departament edukacji postawiono w stan likwidacji, władza centralna przestaje się wtrącać w nauczanie, amerykańskie Barbary Nowackie idą precz.

***

Trump przywrócił też pierwotną nazwę Departamentu Obrony. Na początku był to Departament Wojny. Nazwa ze słowem WOJNA obowiązywała w latach 1789–1947. Słowo WOJNA w nazwie pokazuje siłę, wolę, by wygrywać, a nie tylko bronić się przed atakami. Słowo WOJNA jest ofensywne jak pięść wystawiona w kierunku wroga. Słowo „obrona” sugeruje uniki, słabość i bierne oczekiwanie na ruchy przeciwnika.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także