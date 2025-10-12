Beksiński w Cytadeli Warszawskiej
Beksiński w Cytadeli Warszawskiej

Warszawa, 02.10.2025. Otwarcie wystawy „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic”
Ponad 50 prac Zdzisława Beksińskiego z 10 muzeów oraz z prywatnych kolekcji składa się na wystawę.

Chodzi o wystawę przygotowana przez Fundację Beksiński we współpracy z Muzeum Historycznym w Sanoku, a eksponowaną w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. Dzieła malarskie, rysunki, fotografie i grafiki uzupełniają

