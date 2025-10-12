Beksiński w Cytadeli Warszawskiej

Ponad 50 prac Zdzisława Beksińskiego z 10 muzeów oraz z prywatnych kolekcji składa się na wystawę.
Chodzi o wystawę przygotowana przez Fundację Beksiński we współpracy z Muzeum Historycznym w Sanoku, a eksponowaną w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. Dzieła malarskie, rysunki, fotografie i grafiki uzupełniają
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
