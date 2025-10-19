Suplement inauguracyjny

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI W przemówieniu inauguracyjnym prezydenta Nawrockiego padły słowa niezwykłe, bo rzadko słyszane: jesteśmy Polakami, więc mamy obowiązki polskie.
To nowy ton: politycy lubią Polakom mówić o prawach, obowiązki to tabu. Wobec dobra wspólnego zakłada się raczej, że Ojczyzna to wielka zbiorowa należność.
Szkoda jednak, że prezydenckie przypomnienie powszechności narodowych obowiązków nie zostało skonkretyzowane w odniesieniu do najważniejszej kwestii, która bezpośrednio zależy właśnie – od wszystkich.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
