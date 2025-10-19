Suplement inauguracyjny

To nowy ton: politycy lubią Polakom mówić o prawach, obowiązki to tabu. Wobec dobra wspólnego zakłada się raczej, że Ojczyzna to wielka zbiorowa należność.

Szkoda jednak, że prezydenckie przypomnienie powszechności narodowych obowiązków nie zostało skonkretyzowane w odniesieniu do najważniejszej kwestii, która bezpośrednio zależy właśnie – od wszystkich.