Suplement inauguracyjny
  • Marek JurekAutor:Marek Jurek

Suplement inauguracyjny

Dodano: 
Karol Nawrocki, prezydent
PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI W przemówieniu inauguracyjnym prezydenta Nawrockiego padły słowa niezwykłe, bo rzadko słyszane: jesteśmy Polakami, więc mamy obowiązki polskie.

To nowy ton: politycy lubią Polakom mówić o prawach, obowiązki to tabu. Wobec dobra wspólnego zakłada się raczej, że Ojczyzna to wielka zbiorowa należność.

Szkoda jednak, że prezydenckie przypomnienie powszechności narodowych obowiązków nie zostało skonkretyzowane w odniesieniu do najważniejszej kwestii, która bezpośrednio zależy właśnie – od wszystkich.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

