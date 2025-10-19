Hyundai Inster

Podobnych wyróżnień Inster ma już wiele. Koreańczycy są nagradzani m.in. za śmiałą stylistykę. I muszę przyznać, że spotkałem osoby, którym design tego miniauta naprawdę się podoba. Ja do tej grupy nie należę. Dla mnie Inster wygląda, jakby jakiemuś sześciolatkowi kazano narysować, jak sobie wyobraża skrzyżowanie auta Jasia Fasoli z multiplą. De gustibus non est disputandum.

Poza dyskusją jest fakt, że mierzący 3,8 m długości Inster nie nadaje się ani na samochód sportowy ani rodzinny (i nie chodzi o to, że ma tylko cztery gwiazdki w testach zderzeniowych Euro NCAP).