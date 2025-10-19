Grunt to aspirować

Wzruszające, cóż za awans cywilizacyjny dla Koreańczyka, który niedawno zasługiwał tylko na Grochów i Żerań. A teraz – proszę – może śmiało spojrzeć w twarz teslom, mercedesom i porsche bez obawy, że zepchną go z jezdni jak zawalidrogę.

Wszak Konstancin to brzmi dumnie. Kto nie chciałby tu mieszkać? Znani i bogaci byli tu zawsze. Tylko takich na to było stać: po pierwszej wojnie budowali się tu adwokaci, właściciele fabryk, bankierzy.