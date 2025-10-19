Grunt to aspirować
  • Joanna BojańczykAutor:Joanna Bojańczyk

Grunt to aspirować

Konstancin
Konstancin Źródło: Wikimedia Commons / Albertyanks / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU "Hyundai godny Konstancina” – to reklama na dużym billboardzie na drodze wojewódzkiej 724 z Warszawy do Góry Kalwarii.

Wzruszające, cóż za awans cywilizacyjny dla Koreańczyka, który niedawno zasługiwał tylko na Grochów i Żerań. A teraz – proszę – może śmiało spojrzeć w twarz teslom, mercedesom i porsche bez obawy, że zepchną go z jezdni jak zawalidrogę.

Wszak Konstancin to brzmi dumnie. Kto nie chciałby tu mieszkać? Znani i bogaci byli tu zawsze. Tylko takich na to było stać: po pierwszej wojnie budowali się tu adwokaci, właściciele fabryk, bankierzy.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

