Korwin-Mikke: Gadanina, że Rosja zawsze jest agresywna to nieprawda

Putin wiedział, że to się skończy na pewno dużymi stratami na wizerunku Rosji i dużymi stratami finansowymi z powodu różnych zrywanych kontraktów sankcji. I mimo to zdecydował się na zaatakowanie Ukrainy. Widocznie miał jakiś bardzo poważny powód – mówi Janusz Korwin-Mikke.
Teraz będzie coś o szachach a właściwie o szachistach. Jak kolega Stanisław Michalkiewicz mówi coś o Rosjaninach jako politykach, to mówi zawsze ruskie szachisty. Ruscy szachiści to są ludzie, którzy planują swoje ruchy, przewidują na dłuższy czas i tak rzeczywiście na ogół jest.
Źródło: DoRzeczy.pl