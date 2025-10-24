Korwin-Mikke: Gadanina, że Rosja zawsze jest agresywna to nieprawda

Teraz będzie coś o szachach a właściwie o szachistach. Jak kolega Stanisław Michalkiewicz mówi coś o Rosjaninach jako politykach, to mówi zawsze ruskie szachisty. Ruscy szachiści to są ludzie, którzy planują swoje ruchy, przewidują na dłuższy czas i tak rzeczywiście na ogół jest.