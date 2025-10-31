Opinie
  Autor:Tomasz Zbigniew Zapert

Aktorzy, od lewej: Łukasz Lewandowski, Emilia Komarnicka, Olga Sarzyńska i Dariusz Wnuk podczas próby medialnej sztuki „Grupa krwi” Anny Wakulik w Teatrze Ateneum w Warszawie
"Grupa krwi", najnowsza premiera Teatru Ateneum, wpisuje się w tak zwaną ludową historię Polski. Nachalnie ostatnio lansowaną.

To trzecia inscenizacja sztuki Anny Wakulik. Wcześniej spektakl wystawiono w Słupsku (reż. Maciej Gorczyński) oraz Częstochowie (reż. Agata Biziuk). Fabuła ogniskuje się wokół testamentu herbowego dziadka. Ostatnia wola zmarłego ujawnia sekrety alkowy, a co za tym idzie także genealogii antenatów. Skrzętnie ukrywane przez dekady tajemnice rodowodowe wywołują popłoch w gronie potencjalnych spadkobierców. Pismo sądowe zmusza do spotkania dwie pary rodzeństwa. Napięcie z minuty na minutę eskaluje, bowiem wyniki badań genetycznych, którym poddał się kwartet bohaterów, burzą status quo. Nasuwają sią pytania: Na ile przeszłość przodków może rzutować na współczesne życiorysy? Czy korzenie rodzinne są dziś jeszcze istotne? Jak traktować dziedzictwo krwi? Skąd jesteśmy?

