To trzecia inscenizacja sztuki Anny Wakulik. Wcześniej spektakl wystawiono w Słupsku (reż. Maciej Gorczyński) oraz Częstochowie (reż. Agata Biziuk). Fabuła ogniskuje się wokół testamentu herbowego dziadka. Ostatnia wola zmarłego ujawnia sekrety alkowy, a co za tym idzie także genealogii antenatów. Skrzętnie ukrywane przez dekady tajemnice rodowodowe wywołują popłoch w gronie potencjalnych spadkobierców. Pismo sądowe zmusza do spotkania dwie pary rodzeństwa. Napięcie z minuty na minutę eskaluje, bowiem wyniki badań genetycznych, którym poddał się kwartet bohaterów, burzą status quo. Nasuwają sią pytania: Na ile przeszłość przodków może rzutować na współczesne życiorysy? Czy korzenie rodzinne są dziś jeszcze istotne? Jak traktować dziedzictwo krwi? Skąd jesteśmy?
