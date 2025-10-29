Minister w ciemnym lesie
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Minister w ciemnym lesie

Dodano: 
Robert Telus, były minister rolnictwa i rozwoju wsi
Robert Telus, były minister rolnictwa i rozwoju wsi Źródło: PAP / Piotr Nowak
W bardzo ciekawy sposób broni się przed stawianymi mu w mediach zarzutami europoseł PiS, a dawniej minister rolnictwa w rządzie Mateusza Morawieckiego – Robert Telus.

Oskarżenia, rzucane pod adresem byłego ministra dotyczą sprzedaży, przez kierowane przez niego ministerstwo, niezwykle atrakcyjnej działki, położonej na terenie planowanego właśnie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na zakupie od Skarbu Państwa tej działki można było wielokrotnie zarobić, i zrobił to znajomy ministra, biznesmen Piotr Wielgomas, prezes firmy Dawtona. Pytany o tę transakcję minister opowiada słuchaczom nieskładne refleksje o Ukrainie, malinach i Mercosur. Wpuszczony w maliny minister tak tłumaczy swoje relacje z Dawtoną: "Nie znałem tej firmy, poznałem ją, jak byłem ministrem, że jest taka polska firma, największa firma przetwórcza w Polsce. My mamy problem z przetwórstwem. Wtedy też wybuchła sprawa malin, że nie miał kto skupować malin. Ja zachęcałem tę firmę, żeby się zaangażowali. Oni nawet uruchomili nową nitkę do przetwarzania malin, bo to był bardzo ważny temat w tamtym czasie, gdy z Ukrainy płynęły maliny, jak również nową nitkę – i też byłem na jej otwarciu – do przerobu pomidorów".

Źródło: DoRzeczy.pl
