Korwin-Mikke: Gospodarka działa sama. Rząd tylko powoduje straty

Żył sobie przed wojną gentleman nazwiskiem Salomon Rappaport i któregoś dnia wyszedł z knajpy Adria, mocno ubzdryngolony, no i już chciał gdzieś zacumować, ale zobaczył tylko jedno siodełko po drugiej stronie, a tam jeszcze trwały narady jakiejś komisji handlowej. Był w smokingu, więc go wpuścili. Usiadł sobie grzecznie, chwilę posłuchał, po czym oświadczył: panowie, nie import jest ważny, nie eksport, tylko Rappaport. Dostał skąpe brawa i usnął. Otóż proszę Państwa, trwają dyskusje, co jest ważniejsze – eksport, czy import?