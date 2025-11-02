Cierpiał za miliony
Cierpiał za miliony

Gitara basowa, zdjęcie ilustracyjne
Gitara basowa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels
Rockowej dekadencji ciąg dalszy.

76-letni Bruce Springsteen, wyręczając biografów, zapragnął utrwalić po wsze czasy wizerunek swojaka, któremu wystarczyła znajomość dwóch gitarowych akordów, by rzucić na kolana USA i w konsekwencji świat cały (bo Ameryka przecież mylić się nie może). Reguły success story wymagają, by w drodze na szczyt bohater kilka razy się potknął i solidnie poturbował. The Boss wspaniałomyślnie wyraził zgodę na upublicznienie jednego upadku. Miał on ponoć miejsce zimą 1982 r., w trakcie nagrywania albumu „Nebraska”.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Wiesław Chełminiak
