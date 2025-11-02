Honda Prelude

A jednocześnie daje ukojenie tym, którzy z żalem żegnają model Civic Type R.

Na szczęście Japończycy nie wpadli na pomysł, aby zrobić z Prelude szóstej generacji kolejnego SUV-a czy crossovera. Zwinne coupé z napędem na przednią oś, nisko położonym środkiem ciężkości i precyzyjnym układem kierowniczym prowadzi się jak po sznurku. Niestety, wyśrubowane unijne normy sprawiły, że zadziorną Hondę, przypominającą nieco Porsche 718 Cayman, wyposażono w hybrydowy układ napędowy o mocy… 184 KM. Auto w pełni sportowe jest więc tylko z zewnątrz. Na sprint od zera do 100 km/h potrzebuje bowiem 8,2 s.