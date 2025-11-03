Ukraińska pisarka: Dziś Kijów, jutro Warszawa

W podcaście Onetu "Rachunek sumienia" gościem była Oksana Zabużko, najważniejsza ukraińska pisarka. Zabużko wyraziła opinię, że Polacy podzielają jej przewidywanie "dziś Kijów, jutro Warszawa". Przywołała sprawę naruszenia polskiej przestrzeni przez drony we wrześniu tego roku.

"Europa, która jest za byłym murem berlińskim, jeszcze wciąż nie jest w stanie uwierzyć, że już jest wojna. Polacy, zwłaszcza po 10 września, kiedy 19 rosyjskich dronów wleciało do Polski, już sobie uprzytomnili, że kiedy Zabużko trzy lata temu wrzeszczała, że dziś Kijów, jutro Warszawa, to nie była taką głupią histeryczką, tylko mówiła prawdę, rozumiała ten scenariusz, który się właśnie rozgrywa" – powiedziała, cytowana na stronie Onetu.

Szef NATO: Naruszenie nie było celowe

Tymczasem 23 października, występując w telewizji Fox News, sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził, że wrześniowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony "nie było celowe".

Jak zwrócił uwagę w najnowszym numerze tygodnika redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki: "Teoretycznie ta wypowiedź powinna wywołać w Polsce szok. Przecież od samego początku, kiedy pojawiła się informacja o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obce obiekty, czyli od 10 września, tak polskie dowództwo sił zbrojnych, jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a także ogół polityków rządowych i opozycyjnych (z jednym chlubnym, acz tylko kilkugodzinnym wyjątkiem ministra Marcina Przydacza) głosiły niczym dogmat, że Polska stała się ofiarą celowego ataku Rosji".

Oksana Zabużko

Oksana Zabużko (ur. 1960) to ukraińska pisarka, poetka i eseistka, jedna z najważniejszych współczesnych autorek ukraińskich. Największą popularność przyniosła jej powieść "Badania terenowe nad ukraińskim seksem" (1996), która stanowiła ważny głos feministycznych w literaturze postradzieckiej. Zabużko jest również aktywną komentatorką życia publicznego – analizuje wpływ kolonializmu rosyjskiego, pisze o tożsamości i kulturze Ukrainy, zwłaszcza w kontekście współczesnej wojny.

