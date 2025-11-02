Sekretarz generalny NATO musi się mylić

Teoretycznie ta wypowiedź powinna wywołać w Polsce szok.

Przecież od samego początku, kiedy pojawiła się informacja o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obce obiekty, czyli od 10 września, tak polskie dowództwo sił zbrojnych, jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a także ogół polityków rządowych i opozycyjnych (z jednym chlubnym, acz tylko kilkugodzinnym wyjątkiem ministra Marcina Przydacza) głosiły niczym dogmat, że Polska stała się ofiarą celowego ataku Rosji. Zdaniem Sztabu Generalnego to był akt agresji.