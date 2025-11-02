Sekretarz generalny NATO musi się mylić

W RZECZY SAMEJ 23 października, występując w telewizji Fox News, sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził, że wrześniowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony „nie było celowe”.
Teoretycznie ta wypowiedź powinna wywołać w Polsce szok.
Przecież od samego początku, kiedy pojawiła się informacja o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obce obiekty, czyli od 10 września, tak polskie dowództwo sił zbrojnych, jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a także ogół polityków rządowych i opozycyjnych (z jednym chlubnym, acz tylko kilkugodzinnym wyjątkiem ministra Marcina Przydacza) głosiły niczym dogmat, że Polska stała się ofiarą celowego ataku Rosji. Zdaniem Sztabu Generalnego to był akt agresji.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
