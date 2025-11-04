Czarnek: Nagonka na Ziobro, człowieka śmiertelnie chorego, jest bestialska

Już w najbliższy czwartek, 6 listopada, zbierze się sejmowa komisja regulaminowa, która podejmie decyzję ws. wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej, a także na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Przypomnijmy, że według prokuratury, istnieje podejrzenie, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. – Podstawą skierowania wniosku są ustalenia dokonane w toku postępowania prowadzonego przez Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej – poinformowała prok. Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Mocne słowa Czarnka

Przemysław Czarnek nie szczędzi mocnych słów pod adresem Ministerstwa Sprawiedliwości w kontekście działań wobec Zbigniewa Ziobry.

– Pan Zbigniew Ziobro jak państwo widzieliście stawiał się na wszystkie wezwania. Niekiedy ci, którzy go wzywali nie chcieli go przesłuchiwać i wzywali nawet Straż Marszałkowską, żeby nie dopuścić na obrady nielegalnej komisji, na którą chciał się stawić. W związku z tym jestem przekonany, że gdyby to były warunki normalne, mam nadzieję, że takie będą zapewnione po tych głosowaniach, warunki do po prostu przesłuchiwania pana ministra Zbigniewa Ziobry, to on się będzie stawiał jak do tej pory – powiedział Czarnek.

Były szef MEN wskazał, że nie wie, gdzie obecnie znajduje się Ziobro, ponieważ nie ma w zwyczaju "pytać moich kolegów co robią przed posiedzeniem Sejmu, ani co robią po posiedzeniu Sejmu".

– Zwrócę uwagę pana redaktora, że jest to temat, który rzeczywiście jest wałkowany przez was od dwóch lat. Nagonka na pana ministra Ziobro, człowieka śmiertelnie chorego, jest bestialska i wymyka się wszystkim standardom państwa cywilizowanego – dodał.

