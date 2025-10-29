"Pseudoafera". Czarnek skomentował bulwersującą sprawę

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek odniósł się do afery ze sprzedażą działki pod CPK.

– Jest mnóstwo zastrzeżeń, które odkręcają całkowicie sytuację. Więcej – wydają się całkowicie zmieniać sytuację i powodować, że afery nie ma. Ale ja tego nie przesądzam – powiedział w Radiu Republika.

Przemysław Czarnek uważa, że „reakcja prezesa Jarosława Kaczyńskiego była znakomita”.

– Na wniosek ministra Telusa zawieszenie w prawach członka PiS i ministra Telusa, i ministra Romanowskiego, i wyjaśnienia – dodał.

Zdaniem wiceprezesa PiS „całą tę pseudoaferę można wyjaśnić w ciągu naprawdę pięciu minut i wydaje się, że dlatego przez dwa lata ona nie była wyjaśniona przez ten rząd”.

– Dlaczego w ciągu pięciu minut? Cały obieg dokumentów, zarówno w KOWR, jak i w Ministerstwie Rolnictwa, jak i we wszystkich innych ministerstwach, jest elektroniczny i można w ciągu pięciu minut sprawdzić, kto, kiedy, w jakim czasie podpisywał się pod dokumentami, które ostatecznie trafiły do wiceministra do podpisu – tłumaczył.

Przemysław Czarnek zauważył, że „gdyby to było sprawdzone od początku również przez dziennikarzy opisujących to, no to nie mielibyśmy afery”.

– Oczywiście nie przesądzam sprawy. Dlatego świetnie, że zarówno Robert Telus, jak i Rafał Romanowski są zawieszeni, żeby to wyjaśnić do końca – dodał.

Afera ze sprzedażą działki pod CPK

Portal Wirtualna Polska opisał w poniedziałek, że w 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele firmy dzierżawili działkę od 2008 roku i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. W tekście napisano, że w 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (…) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.

Serwis przekazał, że Robert Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Zdaniem portalu o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że KOWR już jej nie posiada.

Wirtualna Polska przekazała, że wartość działki należącej obecnie do wiceprezesa Dawtony wzrośnie nawet kilkunastokrotnie. „Sprzedano ją za 22,8 mln zł. Niebawem może być warta nawet 400 mln” – czytamy.

Telus i Romanowski zawieszeni przez Kaczyńskiego

W poniedziałek po południu Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, poinformował, że decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego były minister rolnictwa i rozwoju Robert Telus i były wiceszef MRiRW Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR.

Robert Telus w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X, zapewnił, że nie miał żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Dodał, że jest przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi. Zaznaczył, że ze zrozumieniem przyjął decyzję Jarosława Kaczyńskiego o zawieszeniu go w prawach członka partii.

