Strategiczna działka dla CPK sprzedana. Lasek reaguje

– Od zeszłego roku próbowaliśmy odzyskać ten teren w ramach negocjacji, polubownego załatwienia sprawy. Zimą tego roku zebrane materiały zostały przekazane zewnętrznej kancelarii w celu oceny czy stanowię podstawę złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i prokuratura podjęła postępowanie w sprawie – tłumaczył Lasek na konferencji prasowej w poniedziałek.

Kluczowa dla CPK działka sprzedana w ostatnich dniach rządów PiS

Wcześniej Wirtualna Polska ujawniła, że tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod Centralny Port Komunikacyjny. Działka miała trafić do wiceprezesa firmy przetwórczej Dawtona Piotra Wielgomasa, z którym minister Robert Telus spotkał się w czasie kampanii wyborczej.

Według portalu, transakcję do ostatniej chwili próbowały zablokować władze CPK. Niestety, bezskutecznie. Działka została sprzedana za 22,8 mln zł. Niebawem jej wartość może jednak sięgnąć nawet 400 mln zł. Wszystko dlatego, że wkrótce zmieni ona przeznaczenie. Na ziemi pod uprawę rolną mają powstać tory szybkiej kolei do lotniska oraz magazyny, punkty usługowe, a także mieszkania.

Wiadomo, że przed sprzedażą ziemia należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Firma Dawtona dzierżawiła ją od 2008 r.

Tusk: Mam dla nich złą wiadomość

Premier Donald Tusk, komentując doniesienia WP, napisał na portalu X: "Mateusz Morawiecki zawsze umiał w działki, a pisowski minister od CPK Horała tłumaczył, że jak kraść, to tylko zgodnie z procedurami. Mam dla nich złą wiadomość: sprawa przekrętu opisanego przez WP od kilku miesięcy jest w prokuraturze. Zgodnie z procedurami oczywiście".

Czytaj też:

"Ta sprawa śmierdzi". Zandberg zwraca się do PiS