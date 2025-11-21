Pięć przykazań Tuska

Nowe unijne przepisy, pod pretekstem ochrony użytkowników – obok np. zabezpieczenia interesów konsumenta przed oszustwami w sieci – wprowadzają groźne rozstrzygnięcia. Przede wszystkim chodzi o niejasność sformułowań zapisów, arbitralność rozstrzygnięć urzędników powoływanych przez rząd (prezes UKE i UOKIK), brak skutecznej procedury odwoławczej, możliwość dowolnego rozszerzania katalogu „przestępstw” i „nielegalnych treści”, no i wisienka na torcie: zgłoszenie o przestępstwie w sieci będzie nie tylko przywilejem organów państwa, lecz także będzie przysługiwać „zaufanym podmiotom sygnalizacyjnym”.