Fogelman: W Europie od wielu lat słyszymy jedno wielkie kłamstwo o Trumpie

Fogelman komentował w Polsat News plan pokojowy Trumpa dla Ukrainy. Ocenił go jako "bardzo zły", wskazując, że oznacza de facto "rozbiór Ukrainy" lub jej "finlandyzację". Dodał, że wini za to polityków europejskich, w tym polskich.

Przypomniał, że dziesięć lat temu prezydent Barack Obama, ogłaszając zwrot USA ku Azji, powiedział Europie: "musicie się zająć sobą, bo Amerykanie, jesteśmy w stanie tylko jedną prawdziwą wojnę prowadzić". – Został zignorowany – ocenił prawnik.

Plan pokojowy dla Ukrainy. "To kłamstwo, że Trump jest nieprzewidywalny"

– Później przyszedł Trump. I od wielu lat słyszymy jedno wielkie kłamstwo od naszych europejskich polityków, którzy twierdzą, że Trump jest nieprzewidywalny. To kłamstwo jest usprawiedliwieniem na to, że nie przygotowaliśmy się do tego, co nasz czekało. Bo jesteśmy totalnej nieprzygotowani – zaznaczył Fogelman.

Jego zdaniem "dyktat Trumpa" w sprawie Ukrainy wynika z tego, że "Europa nie ma co zaoferować i nie jest partnerem". – Nie przygotowała się do tego i jeszcze dużo czasu zajmie, żeby się przygotować – powiedział, dodając, że "jesteśmy de facto bezbronni".

– Trump mówił to dziesięć lat temu, pięć lat temu, zawsze to samo mówił, że Ameryka nie będzie jedynym graczem, weźcie na siebie dużą rolę. Nie wzięliśmy – oświadczył Fogelman. Jak tłumaczył, obecne wydarzenia wokół Ukrainy to "tragedia, ale trzeba zacząć od siebie". – To my, Europejczycy, zawaliliśmy – wskazał.

Fogelman: Europa wzięła rozwód z historią, nie ma rodziny, gdzie jest naród?

Dalej mówił, że "Europa wzięła rozwód z historią, a rozwód z historią prowadzi do tego, że nie ma rodziny". – Jest mała rodzina i jest duża rodzina – naród. Gdzie on jest? – pytał. Jego zdaniem, potrzebna jest "totalna mobilizacja", w tym przywrócenie poboru do wojska.

Według Fogelmana, gdyby Rosja zdecydowała się wkroczyć do Estonii, Polska powinna zaatakować Królewiec, ale "nie mamy czym". Dlatego, jak przekonywał, Europa powinna "rzucić na Ukrainę wszystko, co może", bo Ukraińcy "walczą dla nas".

