Jest nadzieja

W wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego” prof. Bojan Žalec, dyrektor Instytutu Filozofii i Etyki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lublanie, zauważył, że ciągle nie wiadomo, jak wdrożyć w sztucznej inteligencji cztery cechy ludzkiego umysłu: ogólność, intuicję, abdukcję i zdrowy rozsądek. Sztuczna inteligencja potrafi rozwiązywać szczegółowe problemy, ale bardzo słabo uogólnia doświadczenia. Ogólność to więc suma doświadczeń, z których człowiek czerpie natchnienie, gdy przychodzi potrzeba szukania rozwiązań w sytuacji nie do końca jasnej. Jeśli więc dobrze profesora rozumiem, to kiedy na ogół jesteśmy pogodzeni ze sobą i ze światem, i nie szarpiemy się ze swoimi namiętnościami zbyt mocno, łatwiej nam pokonywać życiowe przeszkody. To chyba zgodne z intuicją.