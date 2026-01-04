Opinie
  • Wojciech RoszkowskiAutor:Wojciech Roszkowski

Jest nadzieja

Dodano: 
Historyk prof. Wojciech Roszkowski
Historyk prof. Wojciech Roszkowski Źródło: PAP / Rafał Guz
Z INNEJ PERSPEKTYWY II Jest nadzieja. Może jeszcze nie w naszej polityce, bo jak się patrzy na miny premiera i słyszy kwestie wypowiadane przez niektóre ministry, to nadzieja gaśnie, ale jest jeszcze odrobina nadziei w odniesieniu do rozwoju cywilizacji.

W wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego” prof. Bojan Žalec, dyrektor Instytutu Filozofii i Etyki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lublanie, zauważył, że ciągle nie wiadomo, jak wdrożyć w sztucznej inteligencji cztery cechy ludzkiego umysłu: ogólność, intuicję, abdukcję i zdrowy rozsądek. Sztuczna inteligencja potrafi rozwiązywać szczegółowe problemy, ale bardzo słabo uogólnia doświadczenia. Ogólność to więc suma doświadczeń, z których człowiek czerpie natchnienie, gdy przychodzi potrzeba szukania rozwiązań w sytuacji nie do końca jasnej. Jeśli więc dobrze profesora rozumiem, to kiedy na ogół jesteśmy pogodzeni ze sobą i ze światem, i nie szarpiemy się ze swoimi namiętnościami zbyt mocno, łatwiej nam pokonywać życiowe przeszkody. To chyba zgodne z intuicją.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także