Anker Soundcore Aerofit 2 – Wersja z asystentem AI

Anker Soundcore AeroFit 2 wyglądają nowocześnie i elegancko, a przy tym są wykonane z miękkiego tworzywa i wyjątkowo komfortowe w codziennym użytkowaniu. Dzięki czterostopniowej regulacji nauszników z płynnego silikonu słuchawki można łatwo dostosować do kształtu własnych uszu. Otwarta konstrukcja słuchawek sprawia jednocześnie, że słuchawki bez problemu można nosić długimi godzinami.