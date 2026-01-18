Anker Soundcore Aerofit 2 – Wersja z asystentem AI
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Anker Soundcore Aerofit 2 – Wersja z asystentem AI

Anker Soundcore Aerofit 2
Anker Soundcore Aerofit 2 Źródło: DoRzeczy / Materiały prasowe
Ciekawe wzornictwo, świetna jakość wykonania, wysoki komfort użytkowania, dobra bateria oraz bardzo przydatny asystent sztucznej inteligencji, który umożliwia np. błyskawiczne tłumaczenie w ponad 100 językach – to największe zalety słuchawek o otwartej konstrukcji chińskiej marki Anker.

Anker Soundcore AeroFit 2 wyglądają nowocześnie i elegancko, a przy tym są wykonane z miękkiego tworzywa i wyjątkowo komfortowe w codziennym użytkowaniu. Dzięki czterostopniowej regulacji nauszników z płynnego silikonu słuchawki można łatwo dostosować do kształtu własnych uszu. Otwarta konstrukcja słuchawek sprawia jednocześnie, że słuchawki bez problemu można nosić długimi godzinami.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

