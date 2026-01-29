Polski Monopol Gazowy, czyli dlaczego Polacy płacą coraz drożej za gaz, który tanieje

Trzy-cztery lata temu, gdy ceny gazu szły na rynkach światowych w górę m.in. w związku z wojną Rosji z Ukrainą i rezygnowaniem z kupowania gazu od Rosji, łatwo było uzasadniać ciągłe podwyżki cen tego paliwa dla odbiorców w Polsce. "Sami widzicie – jest wojna, gaz drożeje wszędzie, to przecież i u nas nie może być inaczej" – wyśpiewywano od rana do wieczora na ogólnie znaną melodię.