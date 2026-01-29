Polski Monopol Gazowy, czyli dlaczego Polacy płacą coraz drożej za gaz, który tanieje
  • Piotr GabryelAutor:Piotr Gabryel

Polski Monopol Gazowy, czyli dlaczego Polacy płacą coraz drożej za gaz, który tanieje

Dlaczego tak dużo płacimy za gaz?
SIŁĄ RZECZY Wkrótce dostaniemy do zapłacenia rachunki za gaz za styczeń 2026 r. – za bardzo mroźny styczeń 2026 r. Będą to bardzo wysokie rachunki. Niestety, będą tak wysokie nie tylko z powodu tego mroźnego stycznia…

Trzy-cztery lata temu, gdy ceny gazu szły na rynkach światowych w górę m.in. w związku z wojną Rosji z Ukrainą i rezygnowaniem z kupowania gazu od Rosji, łatwo było uzasadniać ciągłe podwyżki cen tego paliwa dla odbiorców w Polsce. "Sami widzicie – jest wojna, gaz drożeje wszędzie, to przecież i u nas nie może być inaczej" – wyśpiewywano od rana do wieczora na ogólnie znaną melodię.

