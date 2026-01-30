Opinie
Zima futbolowa

Boisko. Zdjęcie ilustracyjne
Boisko. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Z półdystansu II Przy wyjątkowo niekorzystnej pogodzie wznawia rozgrywki setna edycja krajowych mistrzostw piłkarskich, po raz 92 odbywająca się w formule ligowej.

Zawodnicy zmagać się będę nie tylko z futbolówką, lecz także, a może przede wszystkim, mrozem, śniegiem oraz lodem, co znacznie podnosi ryzyko kontuzji i przeziębień. Kaszel, katar i gorączka zagrażają również kibicom, którzy przybędą na stadiony. Skądinąd przypuszczam, że z uwagi na aurę będą one świeciły pustkami. Zatem, dlaczego piłkarska wiosna startuje u nas ostatnio kilka tygodni przed astronomiczną?

