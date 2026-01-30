Zima futbolowa

Zawodnicy zmagać się będę nie tylko z futbolówką, lecz także, a może przede wszystkim, mrozem, śniegiem oraz lodem, co znacznie podnosi ryzyko kontuzji i przeziębień. Kaszel, katar i gorączka zagrażają również kibicom, którzy przybędą na stadiony. Skądinąd przypuszczam, że z uwagi na aurę będą one świeciły pustkami. Zatem, dlaczego piłkarska wiosna startuje u nas ostatnio kilka tygodni przed astronomiczną?