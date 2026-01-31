Zalecamy umiar

ĆWIERKOT Europoseł z Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza przegrał, a właściwie nie wygrał procesu karnego z Jarosławem Kaczyńskim. Stop.
Cóż, faktem jest, że Kaczyński w trakcie zeznań przed komisją śledczą w sprawie Pegasusa mówił o Brejzie w antysuperlatywach, tak było, sam słyszałem. Stop. Pan Brejza uznał zatem, że został znieważony, i razem z żoną (też Brejzą) udali się do sądu. Stop. Zapadł wyrok nieprawomocny, który jest dla pana Brejzy dobry i niedobry. Stop.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
