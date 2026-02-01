Jaecoo 5 kosztuje bowiem w wersji Comfort 109,9 tys. zł. Testowana wersja premium jest wyceniona na 124,9 tys. zł (i ma już m.in. dach panoramiczny, dwustrefową klimatyzację, system audio Sony czy oświetlenie ambientowe).

Pod maską pracuje czterocylindrowy silnik 1.6 T-GDI o mocy 147 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi zaś 275 Nm. Auto jest wyposażone w automatyczną dwusprzęgłową skrzynię DCT7. Ważący niemal dwie tony SUV od zera do 100 km/h przyspiesza w 10,2 s.