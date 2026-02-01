Ma 438 cm długości, 186 cm szerokości (bez lusterek), 165 cm wysokości, surowe linie nadwozia, charakterystyczny grill oraz niezwykle atrakcyjną cenę.
Jaecoo 5 kosztuje bowiem w wersji Comfort 109,9 tys. zł. Testowana wersja premium jest wyceniona na 124,9 tys. zł (i ma już m.in. dach panoramiczny, dwustrefową klimatyzację, system audio Sony czy oświetlenie ambientowe).
Pod maską pracuje czterocylindrowy silnik 1.6 T-GDI o mocy 147 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi zaś 275 Nm. Auto jest wyposażone w automatyczną dwusprzęgłową skrzynię DCT7. Ważący niemal dwie tony SUV od zera do 100 km/h przyspiesza w 10,2 s.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
