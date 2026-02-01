Wracamy do chałupnictwa?

Nawet po covidowej zmianie paradygmatu pracy „nie wychodź z domu”. To ciekawy obraz, chociażby dla dzieci, które mają przekonanie, że tato (i mama oczywiście) pracują z domu, czyli „praca” odbywa się tu, na miejscu, tuż obok misia Ptysia i gęsi Pipy. To jest sprzeczne z dotychczasową perspektywą, że do pracy trzeba „wyjść”, co skutkuje pomieszaniem, że mamy do czynienia – uwaga, w czasach digitalizacji pracy – z pracą… chałupniczą.