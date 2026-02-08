Na prawo od Putina
  • Maciej PieczyńskiAutor:Maciej Pieczyński

Na prawo od Putina

Prowadzą własną krucjatę przeciwko muzułmanom, których w Rosji jest coraz więcej. Kłócą się nawet z wszechwładnymi kadyrowcami. Bojówkarze z „Russkiej Obszcziny” tworzą nową falę nacjonalizmu w państwie Putina. Choć są na pasku FSB, to mogą być groźni nawet dla Kremla

Rosja z pozoru wydaje się monolitem, zarządzanym twardą ręką przez nieznoszącego sprzeciwu dyktatora. W rzeczywistości pod tym dywanem toczy się walka buldogów, zabiegających o dostęp do ucha Putina. Jedna z osi wewnętrznego sporu przebiega między Rosją muzułmańską a Rosją nacjonalistyczną. Oficjalnie górą jest ta pierwsza. Propaganda imperium podkreśla jego wielonarodowy charakter i doniosłą rolę islamu jako jednej z kilku (obok prawosławia, buddyzmu i judaizmu) tradycyjnych religii dla rdzennych mieszkańców terytorium państwa. Jednak coraz bardziej do głosu dochodzą radykalni nacjonaliści, pozycjonujący się „na prawo od Putina” i otwarcie sprzeciwiający się islamizacji Rosji. Ich główną siłą jest, powstała w 2020 r., „Russkaja Obszczina” – „Ruska Wspólnota”.

