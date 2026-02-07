Kowal i Sorbona

Początkiem sprawy był wpis naszego polityka o uczestniczeniu w spektaklu Moliera właśnie pt. „Mizogin”. Stop. Dzieło takie do tej pory nie zostało odkryte. Stop. Dobra tam, żartuję sobie, nikt się z Sorbony do Kowala nie zgłosił, za to pół Polski ma z niego ubaw, bo pomylił mizantropa z mizoginem. Trudne słowa, trzeba przyznać, i oba na M. Stop. Ewentualnie naukowcy z Sorbony mogliby się i tym przypadkiem zająć, ale to już zupełnie inny wydział.