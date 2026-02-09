"Gietrzwałd miał być małą wioską, która niewiele znaczy"

Gietrzwałd to niewielka wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, między Olsztynem a Ostródą. To tam Maryja objawiła się 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Objawienia trwały między 27 czerwca a 16 września 1877 r. Maryja przyszła do dzieci aż 160 razy, mówiła w języku polskim, w gwarze warmińskiej.

Zgodnie z przekazem Kościoła, Matka Boża w Gietrzwałdzie zapowiedziała prześladowania katolików w Polsce i zachęcała do odmawiania różańca. Wydarzenia na Warmii pomogły w odrodzeniu ducha religijnego Polaków oraz przyczyniły się do wzmocnienia postaw patriotycznych w okresie zaborów. Gietrzwałd to jedyne uznane przez Kościół miejsce objawień Matki Bożej w Polsce. Wspomnienie NMP Gietrzwałdzkiej przypada 8 września. Sanktuarium w Gietrzwałdzie jest dziś jednym z najbardziej znanych ośrodków kultu maryjnego w naszym kraju. W 2027 r. będziemy obchodzić 150. rocznicę objawień maryjnych w Gietrzwałdzie.

Debata o roli Gietrzwałdu

W sobotę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Andrzeja Samulowskiego w Gietrzwałdzie obyła się konferencja naukowa "Gietrzwałd, tam gdzie świętość spotyka się z codziennością. Perspektywy i kierunki rozwoju". Podczas wydarzenia doszło do debaty: "Kierunki rozwoju Gietrzwałdu oczami jego Mieszkańców". Wzięli w niej udział mieszkańcy gminy Gietrzwałd oraz wójt Jan Kasprowicz. Panel dyskusyjny poprowadził Piotr Szlachtowicz.

W trakcie dyskusji poruszano zarówno wątki religijne, kulturowe, historyczne, jak i krajobrazowe czy ekonomiczne. Przypomniano o trwających kilka lat działaniach Komitetu Obrony Gietrzwałdu w sprawie niedopuszczenia do powstania w Gietrzwałdzie Centrum Logistycznego Lidla.

Przedstawiono również kontekst historyczny. – Gietrzwałd, według włodarzy z minionego ustroju, miał być małą wioską, która niewiele znaczy. Nie było tu dobrego dojazdu, wielkich inwestycji. Ościenne gminy "spijały" najwięcej, tam były przedsiębiorstwa, wielkie firmy. Wymyślono nawet nazwę dla innej miejscowości – Gierzwałd – tak aby ludzie się mylili i nie przyjeżdżali do Gietrzwałdu – wspominał Wojciech Kosiewicz, jeden z panelistów.

Całą debatę można obejrzeć na kanale "Do Rzeczy" w serwisie YouTube:

