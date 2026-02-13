Sosnowiec i "trupy w szafie”

Diecezja sosnowiecka została utworzona w 1992 roku i stała się „czarną owcą” Kościoła w Polsce ze względu na liczne skandale moralne. 12 lutego w czwartek specjalna komisja z Sosnowca przedstawiła wyniki swoich ustaleń dotyczące jednego aspektu tych skandali: wykorzystywania seksualnego dzieci.

Doliczono się 50 ofiar i 29 sprawców, z czego 23 to księża. Niektóre sprawy sięgają lat przed stworzeniem samej diecezji.