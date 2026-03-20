Czarnek chce polexitu? Gramatyka: Jestem przerażony

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050 był pytany, czy przy obecnych działaniach opozycji w Polsce obawia się polexitu. – Przerażony jestem tym, co mówi kandydat na premiera Przemysław Czarnek, bo on de facto mówi: "wyjdźmy z UE, wypowiedzmy traktaty unijne". To znaczy: pożegnajmy się z Unią – stwierdził gość programu "Onet Rano."

Gramatyka ocenia, że dla PiS Czarnek może być idealnym kandydatem na premiera, bo "gwarantuje polaryzację". – Mnie przeraża, jak daleko na prawo odjechał, przecież to jego partia, jego rząd, w którym on był ministrem edukacji, pokazywał Polskę w UE jako jeden z fundamentów, promował KPO, jeździły jakieś platformy z napisami, ile tych pieniędzy z UE dla Polski będzie i jak wygrywali wybory poprzednie to mocno siali takim przekazem proeuropejskim, a dziś chcą wypowiadać podstawowe traktaty. Jedno z drugim się naprawdę nie spina – mówi.

Polityk podkreślił, że nie rozumie decyzji Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o SAFE. Stwierdził, że PiS zmienił narrację wobec tego unijnego instrumentu, ponieważ "spadły im sondaże". – Zaczęli szukać, gdzie tutaj można być bardziej radykalnym niż Konfederacja. Stąd pewnie ta decyzja o przejściu takim mocnym na prawo. Nic innego tego nie tłumaczy –wskazał. Michał Gramatyka uważa, że weto prezydenta to działanie "przeciwko Polsce".

Tusk znów straszy polexitem. Czarnek: Tuskexit natychmiast!

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm SAFE. – Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE – przekazał w wygłoszonym orędziu.

Donald Tusk ocenił, że "w wojnie o SAFE wszystkie maski opadły". "Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców" – dodał premier.

W piątek w TVP Info szef rządu był pytany w kontekście prezydenckiego weta, czy taka polityka nie skończy się w przyszłości wyjściem z UE. Odpowiedział, że "ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, mają niestety coraz więcej racji". Z kolei w niedzielę na platformie X premier stwierdził, że "Polexit to dzisiaj realne zagrożenie!".

Na powtarzające się od lat zarzuty Donalda Tuska dotyczące rzekomego polexitu, odpowiedział na platformie X kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek. "Tuskexit natychmiast!" – napisał.

