Gadowski: Kruszy się beton Tuska

Stajemy się krajem na wskroś europejskim. I wiem, że takie zdanie wywoła zdumienie zarówno po prawej stronie polskiej sceny politycznej, jak i po lewej. No bo jak to europejskim, jak tu z jednej strony nastroje polexitowe, z drugiej strony ze strony obozu Donalda Tuska szczucie tym właśnie polexitem, straszenie zwykłych mieszczan, którzy się boją wszystkiego. Niemniej obserwacja, o której mówię odnosi się do sceny politycznej i do przemian, które trwają na polskiej scenie politycznej.

Zauważmy, że pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, niewydolność administracji europejskiej i coraz większe zideologizowanie powodują w krajach europejskich radykalizację nastrojów wyborców. Tak jest w Niemczech, gdzie w siłę rośnie AfD tak jest we Francji, gdzie rośnie w siłę Front Narodowy Marine Le Pen, tak jest w Holandii, tak jest również we Włoszech, jakkolwiek by nie traktować działania pani premier Georgie Meloni. Tak jest również w Polsce.