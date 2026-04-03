Szczucki zawieszony. Polityk PiS krytykuje decyzję

O sytuacji poinformował w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Decyzją p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego poseł Krzysztof Szczucki z dniem dzisiejszym został zawieszony w prawach członka PiS, a jego sprawa skierowana do Rzecznika Dyscyplinarnego PiS” – napisał na portalu X parlamentarzysta.

Buda: Zawieszenie Szczuckiego jest głęboko niesprawiedliwe

Do sprawy odniósł się w piątek na antenie Radia Zet europoseł PiS Waldemar Buda.

– To jest głęboko niesprawiedliwa decyzja. Ja nie znam szczegółów, nie wiem za co – powiedział deputowany do Parlamentu Europejskiego.

– Rozmawiałem z Krzysztofem nawet dzisiaj i takiej informacji nie otrzymałem – przyznał polityk. – On nie wie, też nie wie. Pewnie będzie miał okazję porozmawiać ten temat i to będzie wyjaśniał. Ja nie chcę plotek rozsiewać – dodał.

Jak podkreślił Buda, Szczucki to "niezwykle utalentowany prawnik, aktywo PiS, profesor prawa, który ma myślenie propaństwowe". – My musimy z niego korzystać. My musimy pokazywać, że mamy takich, że tak powiem, białych ludzi wśród nas – porządnych, przyzwoitych, mądrych, inteligentnych, młodych profesorów prawa – zaznaczył europoseł PiS.

Stowarzyszenie Morawieckiego wstępem do nowej partii? Polityk zaprzecza

Waldemar Buda skomentował również nową inicjatywę Mateusza Morawieckiego, który zakłada stowarzyszenie. Jak zaznaczył, były premier czyni to po to, "żeby pokazywać też, że centrum i ludzie, którzy (…) nie chcą się zapisywać do takiego frontu walki PiS-u z Platformą czy Platformy z PiS-em, (…) chcą mówić o rozwiązywaniu realnych problemów".

– Po to jest potrzebny taki think tank, taka organizacja, żeby tam ściągać ludzi, którzy potrafią intelektualnie przedstawić propozycje rozwojowe, potrafią się zaangażować i nie chcieć być włączeni w jakiś spór polityczny. Bo takich fachowców jest mnóstwo na rynku – tłumaczył europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Zapytany o to, czy zapisze się do stowarzyszenia byłego premiera, odpowiedział: "Tak, będę prawdopodobnie członkiem tego stowarzyszenia".

Buda zaprzeczył jednocześnie, że stowarzyszenie jest wstępem do tworzenia nowej partii. – Absolutnie nie mamy takich planów, nie ma takiego pomysłu. To ma być merytoryczna dyskusja bez włączania się w jakiś spór polityczny, bez konkurencji dla partii politycznych. Nie taką rolę widzimy tej organizacji – powiedział polityk PiS.

