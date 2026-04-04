Legendarny Alcatraz znów dla więźniów? Trump robi kolejny ruch

Jak poinformowała agencja Reuters, Biały Dom zwrócił się o przeznaczenie 152 mln dolarów na odbudowę i przekształcenie obiektu w czynny zakład karny.

Najcięższe więzienie w USA znów zostanie uruchomione?

Jak przekazał Reuters, wniosek o dofinansowanie został ujęty w projekcie budżetu na rok fiskalny 2027. Zakłada on przekazanie środków Federalnemu Biuru Więziennictwa, które miałoby rozpocząć przebudowę kompleksu oraz dostosować go do współczesnych standardów. W dokumentach wskazano, że Alcatraz miałoby zostać przekształcone w "nowoczesny, bezpieczny ośrodek więzienny". Jak podaje Reuters, finansowanie miałoby pokryć pierwszy etap prac związanych z przywróceniem funkcji penitencjarnej obiektu. Tego typu propozycje budżetowe mają jednak charakter rekomendacji i wymagają zatwierdzenia przez Kongres.

Alcatraz, położone na wyspie w Zatoce San Francisco, funkcjonowało jako więzienie federalne w latach 1934–1963. Uważane było za jedno z najcięższych w kraju – m.in. ze względu na odizolowaną lokalizację, zimne wody i silne prądy utrudniające ucieczkę. Oficjalnie nie odnotowano żadnej udanej ucieczki, choć pięciu więźniów uznano za "zaginionych".

Zapowiedzi z 2025 roku

Plan reaktywacji Alcatraz Donald Trump ogłosił po raz pierwszy w maju 2025 roku za pośrednictwem platformy Truth Social. "ODBUDOWAĆ I OTWORZYĆ ALCATRAZ!" – napisał wówczas prezydent. W kolejnych wpisach argumentował, że Stany Zjednoczone "przez zbyt długi czas były nękane przez okrutnych, brutalnych przestępców i recydywistów, wyrzutków społeczeństwa, którzy nigdy nie przyczynią się do niczego poza nędzą i cierpieniem".

Trump zapowiadał, że odbudowane i znacząco powiększone więzienie miałoby służyć do przetrzymywania "najbardziej bezwzględnych i brutalnych przestępców". Podkreślał również wymiar symboliczny tej decyzji: "Ponowne otwarcie Alcatraz będzie symbolem prawa, porządku i SPRAWIEDLIWOŚCI". Prezydent przyznał później, że pomysł pojawił się spontanicznie, m.in. w reakcji na sprzeciw sędziów wobec jego działań dotyczących deportacji migrantów. – Mamy tak wielu zradykalizowanych sędziów, którzy chcą mieć rozprawy dla każdej osoby, która jest w naszym kraju nielegalnie – mówił.

Wśród osadzonych w Alcatraz znajdowali się najgroźniejsi przestępcy swoich czasów, w tym gangster Al Capone oraz James "Whitey" Bulger. Więzienie zamknięto głównie z powodu kosztów. Jak wskazywało Biuro Więziennictwa, jego utrzymanie było niemal trzykrotnie droższe niż w innych federalnych zakładach karnych. Od ponad 60 lat obiekt pozostaje pod zarządem Służby Parków Narodowych i jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w regionie.

Czytaj też:

Tyle Trump chce na wojsko. Szykuje się rekord we współczesnej historiiCzytaj też:

"Totalny przegryw”. Trump atakuje znanego muzyka