Spłonął historyczny krzyż papieski. Radna KO: Piękny widok

W Wielki Piątek przy ul. Rzymowskiego w Warszawie spłonął 25-metrowy krzyż papieski, stojący przed kościołem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Konstrukcja, będąca pamiątką po pierwszej mszy św. odprawionej w stolicy przez Jana Pawła II, została niemal całkowicie objęta ogniem.

Radna KO: Piękny widok

Radna Koalicji Obywatelskiej ze Stargardu Monika Kirschenstein wyraziła na Facebooku swoje emocje związane z tym wydarzeniem. "Piękny widok" – napisała, załączając zdjęcie płonącego krzyża.

Jest to oryginalny krzyż z pierwszej mszy papieża Jana Pawła II w Polsce, odprawionej 2 czerwca 1979 roku na placu Marszalka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wygłosił on wówczas słynne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi". Później konstrukcja trafiła we wspomniane miejsce przy świątyni na mokotowski Służewcu przy ulicy Rzymowskiego.

Pożar krzyża przed kościołem w Warszawie. Oświadczenie archidiecezji

Archidiecezja Warszawska poinformowała w komunikacie, że pożar został zauważony o godz. 15:25 przez jednego z wiernych, a straż pożarna przyjechała na miejsce w ciągu ok. 8 minut – podała w komunikacie Archidiecezja Warszawska.

"Akcja gaśnicza przebiegła szybko i profesjonalnie. Metalowa konstrukcja krzyża nie uległa zniszczeniu. Krzyż zostanie odbudowany" – przekazał proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Krzesiński.

Nie wiadomo, czy doszło do podpalenia, czy wypadku. Sprawą zajmuje się policja. Według wstępnej oceny służb, krzyż zajął się ogniem od ustawionych pod nim zniczy. Niewykluczone, że do pożaru przyczyniła się metalowo-drewniana konstrukcja krzyża.

"Teren jest zabezpieczony, a krzyż zostanie niebawem położony. Pożar nie stanowił zagrożenia dla osób postronnych, nikt nie odniósł obrażeń" – czytamy w oświadczeniu, w którym podkreślono, że incydent nie wpłynie na porządek nabożeństw Triduum Paschalnego w parafii.