"Piękny widok". Jest oświadczenie KO po wpisie Kirschenstein

W Wielki Piątek przy ul. Rzymowskiego w Warszawie spłonął 25-metrowy krzyż papieski, stojący przed kościołem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Konstrukcja, będąca pamiątką po pierwszej mszy św. odprawionej w stolicy przez Jana Pawła II, została niemal całkowicie objęta ogniem.

Monika Kirschenstein wyraziła na Facebooku swoje emocje związane z tym wydarzeniem. "Piękny widok" – napisała, załączając zdjęcie płonącego krzyża. Kobieta do niedawna – jak się okazało – była radną Koalicji Obywatelskiej ze Stargardu.

KO ze Stargardu: Skandaliczny wpis Kirschenstein

Miejscowy oddział partii stanowczo odciął się od wpisu Kirschenstein i wezwał do jego usunięcia oraz przeprosin. Kobieta już wcześniej usunęła wpis. Przeprosin nie wystosowała.

"Koalicja Obywatelska Stargard stanowczo odcina się od skandalicznego wpisu radnej Moniki Kirschenstein, która publikuje zdjęcie płonącego krzyża. Ten post to niedopuszczalna prowokacja i brak szacunku dla uczuć religijnych mieszkańców" – napisano na profilu stargardzkiej KO.

Od sierpnia 2025 nie jest radną Koalicji

"Monika Kirschenstein NIE jest członkinią Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej od 19 sierpnia 2025 roku, kiedy została zawieszona, a następnie zrezygnowała z członkostwa w Klubie i została pozbawiona członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Jej działania nie odzwierciedlają wartości KO" – zaznaczono.

"Wzywamy do usunięcia wpisu i przeprosin. Mieszkańcy Stargardu zasługują na szacunek, nie podziały" – podsumowano.

Archidiecezja Warszawska poinformowała w komunikacie, że krzyż zostanie odbudowany. Nie wiadomo, czy doszło do podpalenia, czy wypadku. Sprawą zajmuje się policja. Według wstępnej oceny służb, krzyż zajął się ogniem od ustawionych pod nim zniczy. Niewykluczone, że do pożaru przyczyniła się metalowo-drewniana konstrukcja krzyża.

