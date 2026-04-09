Prezes TK rozwiewa wątpliwości. "Niestety nie mogę uznać"

W czwartek w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się wydarzenie, podczas którego sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych w marcu przez Sejm, złożyło "ślubowanie". Choć w formule "ślubowania" padło stwierdzenie, iż jest ono składane "wobec prezydenta", Karola Nawrockiego nie było na miejscu.

"Ślubowanie" w Sejmie złożyli: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez Koalicję Obywatelską), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), a także Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL), którzy w ubiegłym tygodniu złożyli właściwe ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.

Następnie całą grupą udali się do Kancelarii Prezydenta, gdzie złożyli dokumenty. Potem sędziowie przyjechali busem do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Od kilku godzin przed siedzibą TK trwa manifestacja sprzeciwu wobec łamania prawa przez obóz władzy. Zorganizowały ją Kluby "Gazety Polskiej" oraz Ruch Obrony Granic. Uczestnicy protestu przynieśli ze sobą biało-czerwone flagi i transparenty. Wcześniej demonstranci zgromadzili się przed budynkiem Sejmu.

"Ślubowanie" sędziów. Prezes TK zabrał głos

– Spotkałem się z dwoma sędziami TK i czterema osobami wybranymi na stanowisko sędziego TK. Wszystkim sześciorgu pogratulowałem wyboru przez Sejm – przekazał podczas spotkania z przedstawicielami mediów prezes TK Bogdan Święczkowski. Jak podkreślił, sędziowie Bentkowska i Szostek, którzy 1 kwietnia złożyli ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim, otrzymali swoje gabinety i będą mogli zacząć pracę.

Co z pozostałą czwórką? – Spotkałem się z każdym z nich indywidualnie. Każdemu z nich przekazałem, że niestety nie mogę uznać, iż nawiązali stosunek służbowy sędziego TK, albowiem nie zostałem poinformowany przez prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie – wyjaśnił Święczkowski.

– Dzisiejsze wydarzenie, które miało miejsce w Sejmie, oceniam negatywnie. Uważam, że te osoby, które zostały wybrane na stanowisko sędziów, podjęły decyzję najgorszą z możliwych – stwierdził.

Czytaj też:

Znamy nazwisko notariusza, który wziął udział w "ślubowaniu" sędziów TK. "Fan rozliczeń Żurka"