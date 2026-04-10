"Przesadziliście, nie róbcie syfu". Jaki oburzony zachowaniem działaczy Konfederacji

Spotkanie z mieszkańcami Kalisza zostało zakłócone już na samym początku. Działacze Konfederacji weszli do sali mając ze sobą duży worek na śmieci, a w nim butelki po napojach. Zwracając się do Patryka Jakiego powiedzieli, że mają dla niego "worek prezentów". Europoseł PiS domyślił się, że chodzi o kwestię recyklingu opakować i systemu kaucyjnego.

– Tak jest, to jest system kaucyjny, który wy, jako rząd PiS-u, wprowadziliście w 2023 roku i to w wyniku waszej decyzji rząd Tuska zmusza dzisiaj Polaków, żeby byli śmieciarzami, żeby składowali hałdy butelek w swoich mieszkaniach, żeby targali ze sobą butelki od sklepu do sklepu, żeby znaleźć butelkomat, który wreszcie działa – powiedział jeden z członków Konfederacji.

Następnie inny działacz partii rozrzucił przed Jakim przyniesione butelki. To nie spodobało się europosłowie PiS.

– Rozumiem, że alternatywą jest to, co pan proponuje, czyli zaśmiecanie sal. Mając jednak wybór, to wolę butelki w worku niż butelki wszędzie na ziemi (…). Dobrze jest o tym porozmawiać, ale tu już przesadziliście, no nie róbcie syfu – stwierdził i dodał, że system kaucyjny narzuciła Polsce Unia Europejska.

Konfederacja protestuje przeciwko systemowi kaucyjnemu

Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji, ocenił na konferencji prasowej pod Ministerstwem Klimatu i Środowiska, że system kaucyjny jest „absurdalny” i „zrobił z Polaków śmieciarzy”.

– Platforma oraz PiS wspólnie w porozumieniu zrobili z Polaków śmieciarzy. Co więcej, cały ten system kaucyjny faworyzuje właśnie tych operatorów, którzy zyskują miliardowe zyski na tym, żeby ten system nie działał. Właśnie na tym, żeby to właśnie Polacy po 50 groszy przychodzili i wkładali te butelki do systemu, do często nie działających budek – mówił z kolei poseł Witold Tumanowicz.

Dodał, iż „wiemy doskonale, że to po prostu nie działa”.

