Posępny triumf Barbary Nowackiej

Chodzi o tak zwaną edukację zdrowotną. Barbara Nowacka jest przekonaną lewicową rewolucjonistką. Stara się przebudować polski system szkolny zgodnie z założeniami ideologii, która jej przyświeca. Z racji na członkostwo Polski w Unii Europejskiej, ma wielkiego sojusznika – Brukselę. Polska ma stać się częścią Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, co zakłada ujednolicanie systemów szkolnych w całej UE. Oczywiście w duchu wojującego progresizmu o liberalno-marksistowskich korzeniach – to przecież oficjalna doktryna unijna.