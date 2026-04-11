"Roman ma wsparcie Donalda". Politycy KO milczą w sprawie Giertycha

Mowa o tajemniczej Rosjance i blisko milionie złotych, przelanym z raju podatkowego. Do byłej pracowniczki kancelarii Romana Giertycha dotarli dziennikarze Wirtualnej Polski i serwisu Money.pl.

Jak wynika z ich ustaleń, na kobietę założono w Liechtensteinie podmiot, przez który do spółki polityka Koalicji Obywatelskiej przelano blisko milion złotych. "Wspólniczką była w nim Rosjanka z francuskim paszportem, obsługująca rosyjskie interesy w rajach podatkowych" – czytamy.

Z artykułu dowiadujemy się, że kwoty, które trafiały na konto kancelarii Giertycha pokrywają się z kwotami oraz datami przelewów ze środkami, które według prokuratury zostały nielegalnie wyprowadzone z firmy Polnord. Co ciekawe, powołany do życia podmiot w Liechtensteinie został postawiony w stan gotowości dokładnie 20 dni po tym, jak ostatni przelew trafił do kancelarii posła KO.

Tusk chroni Giertycha

Wirtualna Polska próbowała zebrać komentarze na temat ujawnionych rewelacji dotyczących Giertycha od polityków Koalicji Obywatelskiej. Żaden z nich nie chciał jednak rozmawiać. Wszyscy podkreślają, że działalność Giertycha jako adwokata nie podlega ocenie ze strony władz partii. Powtarzają tym samym słowa Donalda Tuska, który przy okazji ujawnienia nowych informacji w sprawie afery Polnordu stwierdził, że "nie zajmuje się praktyką adwokacką Giertycha", ponieważ ma "poważne rzeczy na głowie" i te sprawy go "nie interesują".

– Roman ma wsparcie Donalda i nikt na to nie ma wpływu – powiedział nieoficjalnie jeden z działaczy.

– Nikt Giertycha w KO nie tknie, póki przyzwolenia nie da szef – dodał inny.

Lista polityków, którzy odmówili komentarza na temat Giertycha jest bardzo długa. Otwiera ją rzecznik klubu KO Dorota Łoboda. Dalej są m.in.: Zbigniew Konwiński (szef klubu KO, którego Giertych jest zastępcą), Monika Rosa (Giertych przejął od niej nadzór nad ustawą o zakazie smartfonów w szkołach), Barbara Nowacka (minister edukacji), Dorota Niedziela, Monika Wielichowska (wicemarszałek Sejmu), Arkadiusz Myrcha (wiceminister sprawiedliwości), Adam Szłapka (rzecznik rządu, wiceszef KO), .

