Adamowicz uderza w Trumpa. "Jako głęboko wierząca katoliczka nie mogę milczeć"

W niedzielę wieczorem na profilu Donalda Trumpa na platformie Truth Social pojawiła się zdumiewająca grafika. Widzimy na niej samego prezydenta USA przedstawionego jako Jezusa, który uzdrawia chorego mężczyznę. Ilustracja nie została opatrzona żadnym komentarzem i najprawdopodobniej została wygenerowana przy pomocy sztucznej inteligencji. Wzbudziła jednak niemałe oburzenie.

Co ciekawe zachowaniem Trumpa są oburzeni nie tylko konserwatyści, ale podobne stanowisko zabrała również Magdalena Adamowicz z liberalnej Koalicji Obywatelskiej.

"Trump to bluźnierca. Jako głęboko wierząca katoliczka nie mogę milczeć. Trump znieważył Ojca św. i opublikował grafikę, na której podszywa się pod Jezusa Chrystusa. Biblia jest precyzyjna: ten, kto podaje się za Chrystusa – jest Antychrystem. A Kodeks Prawa Kanonicznego mówi wprost, że kto publicznie atakuje papieża, winien być wykluczony z sakramentów" – napisała polityk w mediach społecznościowych.

Jej zdaniem to, co zrobił Trump, to bluźnierstwo "w najczystszej postaci". "I pytam wprost Nawrockiego i Kaczyńskiego – samozwańczych „obrońców" wartości chrześcijańskich: czy nadal składacie pokłony temu człowiekowi?" – dodała.

Trump uderza w papieża: Wolę jego brata

Publikację grafiki poprzedziła bardzo krytyczna opinia wyrażona przez Trumpa na temat Ojca świętego. Według prezydenta USA, papież jest "słaby" w kwestii przestępczości, a także "fatalny" w polityce zagranicznej. "Mówi o 'strachu' przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii COVID, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw" – napisał na platformie Truth Social. Dalej prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że od papieża Leona woli jego brata Louisa Prevosta, bo to – jak podkreślił – jest "w pełni MAGA".

"Nie dość że bluźniercze, to żałosne". Szokująca grafika na profilu Trumpa

"Ktoś musi zabrać głos". Papież odpowiada Trumpowi