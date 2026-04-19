Nie wiadomo, czy Kozacy znów będą poić konie w Sekwanie, jak w 1814 r. po klęsce Napoleona, ale wiele wskazuje na to, że rosyjscy artyści wezmą udział w rozpoczynającym się 9 maja 61. Biennale Sztuki w Wenecji. Słowem rosyjski pawilon, zamknięty w 2022 r. z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę, ma być znów otwarty, choć, używając prawniczego żargonu, „przyczyny zamknięcia nie ustały”. Zdecydował o tym prezes Biennale, dziennikarz i nagradzany pisarz Pietrangelo Buttafuoco. Minister kultury Alessandro Giuli jest przeciw i wdrożył postępowanie, które ma wyjaśnić, jak do tego doszło.