Towarzysz Pikacco

Zestaw gości był imponujący – przeszło 400 znanych zachodnich komunistów i lewicowców, tzw. pożytecznych idiotów, m.in. Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, Irena i Frédéric Joliot-Curie, Bertolt Brecht, Julian Huxley, Michaił Szołochow, Ilia Erenburg, Jarosław Iwaszkiewicz, Leon Kruczkowski, Julian Tuwim. Gościem specjalnym, sensacją i gwiazdą numer jeden był Pablo Picasso. Pod Politechniką Wrocławską, gdzie obradował Kongres, gromadziły się tłumy, które chciały go zobaczyć, zdobyć autograf, oblegali go też fotoreporterzy i dziennikarze. Znakomity malarz, Fernand Léger, wyjechał kilka dni przed zakończeniem Kongresu, urażony fetowaniem Picassa, zaniedbywaniem innych gości.