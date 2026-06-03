Pepco sprzedaje popularną w Polsce sieć sklepów. "Symboliczna kwota"

Pepco podało, że po finalizacji transakcji zachowa prawo do 35 proc. udziału w ewentualnych wpływach z przyszłej sprzedaży Dealz Poland przez nowego właściciela. Spółka nie ujawniła nazwy inwestora ani wartości transakcji. Komunikat mówi o "uiszczeniu symbolicznej kwoty".

Tajemniczy inwestor kupuje Dealz

Grupa oceniła, że sprzedaż Dealz oznacza zakończenie procesu wyjścia z segmentu towarów szybkozbywalnych (FMCG) i pozwoli skoncentrować działalność na marce Pepco oraz ofercie odzieży i artykułów codziennego użytku. Według spółki transakcja ma przyczynić się do poprawy dynamiki przychodów, rentowności oraz generowania gotówki.

"Sprzedaż Dealz Poland stanowi ostatni krok na drodze naszej strategicznej transformacji w kierunku modelu działalności opartego wyłącznie o Pepco" – powiedział prezes Pepco Group Stephan Borchert, cytowany w komunikacie.

Pepco poinformowało, że potrzeby finansowe Dealz Poland zostaną zabezpieczone poprzez przeznaczenie aktywów finansowych o wartości 20 mln funtów brytyjskich. Do czasu zamknięcia transakcji strony będą współpracować na podstawie umów przejściowych. Finalizacja sprzedaży pozostaje uzależniona od uzyskania zgód organów antymonopolowych.

Pepco wchodzi do Macedonii Północnej i na Ukrainę

Spółka poinformowała również o planach dalszej ekspansji zagranicznej. Pierwsze sklepy Pepco w Macedonii Północnej mają zostać otwarte w czerwcu, natomiast debiut na rynku ukraińskim zaplanowano na październik. Wejście na Ukrainę oznaczać będzie obecność sieci na 20. rynku.

Dealz Poland prowadzi 343 sklepy w Polsce. W roku obrotowym zakończonym we wrześniu 2025 r. sieć osiągnęła 339 mln euro przychodów.

Pepco Group posiada obecnie ponad 4 tys. sklepów w 18 krajach. Oferuje odzież dla całej rodziny, a także artykuły gospodarstwa domowego i zabawki. Firma powstała 22 lata temu w Polsce, a obecnie jest częścią Grupy Pepco. Zatrudnia ponad 32 tys. osób.